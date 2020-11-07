Дзюба принёс «Зениту» победу над «Краснодаром»

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«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Так, у «Краснодара» гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев (64), Артём Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).

Примечательно, что капитаном «Зенита» вместо Дзюбы выступил защитник Деян Ловрен. Такое решение было принято на фоне публикации скандального видео с участием футболиста.

Интимное видео, предположительно, с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Андрей Малахов заступился за Дзюбу после публикации скандального видео.