Уткин о Дзюбе: «Стырил деньги в раздевалке, потом увел жену у товарища»

https://static.news.ru/photo/c2e64298-7515-11ea-a965-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова футболиста сборной России Артема Дзюбы в свой адрес. Последний заявил, что блогер деградировал.

Что за неуважение к тем, кто комментирует в кафе? Я, правда, давно этим не занимаюсь, но работе в пабе — это больше стенд-ап. Что за пренебрежение к людям, которые работают на вокзале? Дзюба, наверное, это сравнивает с попрошайничеством, — заявил Уткин.

Он также вспомнил о начале карьеры футболиста. По словам комментатора, Дзюба украл деньги у друга в раздевалке, а потом увёл жену у товарища. Уткин недоумевает, почему капитан сборной остаётся кумиром для миллионов.

Кто-то послал Дзюбу на три буквы. И что? Дзюбу потребовалось защищать силами МВД. И как ведет себя капитан национальной сборной?! — возмутился блогер.

Это уже не первый конфликт комментатора с футболистом. В июле 2018 года Василий Уткин обматерил защитника сборной Хорватии Домагое Виде.