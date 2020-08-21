«Урал» победил «Краснодар» с минимальным преимуществом в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/b00c82ce-e47b-11ea-8c9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_ue

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на домашней арене 22 августа обыграл «Краснодар» со счётом 1:0 в стартовом матче четвёртого тура РПЛ.

Единственный гол встречи был забит уже на третьей минуте. Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберёзкин воспользовался ошибкой защитников соперника Александра Мартыновича, неудачно выбившего мяч из штрафной площадки, и красивым ударом отправил снаряд в ворота «Краснодара».

Во втором тайме неприятности для гостей не закончились. Центральный защитник «быков» Кайо грубо сфолил в центре поля против нападающего Андрея Панюкова. За это нарушение он получил от судьи вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Кроме того, по ходу второй половины встречи арбитр Евгений Турбин вынес предупреждение главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

После четырёх первых игр сезона «Урал» набрал шесть очков. На счету проигравшего «Краснодара» также шесть баллов.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 августа «быки» в домашнем поединке третьего тура РПЛ переиграли тульский «Арсенал» — 2:0 (1:0).

Первый мяч забил на 35-й минуте защитник «быков» Сергей Петров после паса Маркуса Берга. На 66-й минуте шведский форвард закрепил преимущество хозяев поля.

«Урал» в третьем туре сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.