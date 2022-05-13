Умер бывший защитник «Спартака» Умер бывший защитник ФК «Спартак» Виктор Самохин

Виктор Самохин / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Ушёл из жизни бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Виктор Самохин, сообщается на официальном сайте красно-белых. Ему было 67 лет.

О причинах смерти не сообщается. Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 год и провёл за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР в 1979 году.

Также Самохин выступал за ЦСКА (1982–1985). За «армейцев» он вышел на поле в 117 матчах.

С 1996 по 2002 годы Самохин работал в тренерском штабе «Спартака».

29 марта стало известно, что футболист бельгийского клуба «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет.