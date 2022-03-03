Украинский футболист Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»

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Украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». Защитник присоединился к «Зениту» в 2019 году.

В сезоне-2021/22 украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021\22.

За сборную Украины Ярослав повёл 54 матча. В 2019 году Ракицкий объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что украинский тренер Андрей Воронин расторг контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Он входил в тренерский штаб Сандро Шварца с октября 2020 года. Воронин выступал за «бело-голубых» с 2010 по 2014 год.