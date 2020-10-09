«Уфа» определилась с новым главным тренером

https://static.news.ru/photo/0d685494-0a1e-11eb-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro

У футбольного клуба «Уфа» есть понимание, кто будет главным тренером, заявил председатель совета директоров команды Ростислав Мурзагулов.

Договорились с ним (тренером) ещё позавчера. Специалист попросил дать ему время спокойно закончить свои дела. Послезавтра представим его команде, — сказал Мурзагулов Sport24.

По словам председателя совета директоров, два из трёх специалистов тренерского штаба будут из топ-5 чемпионатов.

7 октября по обоюдному согласию уфимцев покинул Вадим Евсеев, который работал с командой с марта 2019 года. Под руководством тренера клуб сумел занять 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран косвенно подтвердил NEWS.ru информацию об интересе к его кандидатуре со стороны «Уфы». В сезоне-2020/21 уфимцы набрали 6 очков после 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) и расположилась в турнирной таблице на предпоследнем, 15-м месте.