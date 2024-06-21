УЕФА расследует оскорбительную кричалку форварда Албании на Евро-2024 УЕФА: начато расследование в отношении нападающего сборной Албании Даку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал расследование по факту неподобающего поведения нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, следует из официального заявления организации. По их информации, речь идет об оскорбительной кричалке футболиста в адрес македонцев.

После матча группового этапа чемпионата Европы между командами Хорватии и Албании было начато расследование в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока Федерации футбола Албании Мирлинда Даку, — говорится в сообщении.

Как уточнили в УЕФА, Даку начал выкрикивать нелицеприятные слова перед трибунами с мегафоном. Болельщики в ответ подхватили скандирования футболиста казанского «Рубина».

Ранее генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович обратил внимание, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов. Фанаты на трибунах скандировали Ubij Srbina, что переводится как «убей серба».

Это не единственный случай оскорбительного поведения футбольных болельщиков на Евро-2024. Так, во время игры в Германии между сборными Турции и Грузии грузинские фанаты оскорбили президента России Владимира Путина.