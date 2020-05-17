УЕФА планирует завершить европейский сезон в августе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеется завершить игровой сезон в августе.

УЕФА разработал специальный план, в котором говорится, что Лига чемпионов и Лига Европы, а также национальные чемпионаты будут доиграны в последнем месяце лета.

Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что этот план можно воплотить в жизнь. Он надеется, что большинство национальных лиг завершат свои чемпионаты, передаёт «Интерфакс».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.