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УЕФА анонсировал исключение «Реала», «Челси» и «МанСити» из Лиги чемпионов

19:43, 19 апреля 2021
Фото: Real Madrid C.F./facebook.com

Полуфиналисты Лиги чемпионов — 2020/21 «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити», скорее всего, будут исключены из розыгрыша турнира этого сезона. Об этом заявил член исполкома УЕФА Йесер Мёллер. Его слова приводит Reuters.

Эти клубы должны быть исключены, и я ожидаю, что такое решение будет принято в пятницу. И нам нужно будет найти способ завершить Лигу чемпионов этого сезона, — сказал Мёллер, глава Ассоциации футбола Дании.

Он добавил, что экстренное заседание исполкома УЕФА состоится в ближайшую пятницу, 23 апреля.

Ранее в понедельник 12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Участниками нового турнира стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». NEWS.ru написал материал о планируемом соревновании.

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