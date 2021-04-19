УЕФА анонсировал исключение «Реала», «Челси» и «МанСити» из Лиги чемпионов

Фото: Real Madrid C.F./facebook.com

Начиная с 2024 года в финальной стадии футбольной Лиги чемпионов будет принимать участие 36 команд вместо 32, как это происходит сейчас. По словам главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, эта реформа является олицетворением эволюции турнира.

Этот эволюционный формат сохранит мечту любой европейской команды об участии в Лиге чемпионов благодаря достижениям на поле. Он также позволит обеспечить жизнеспособность, процветание и рост всего европейского футбола, а не...