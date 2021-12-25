Тренер «Зенита» выступил против продления контракта с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, сообщает «Чемпионат».

Соглашение футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Согласно источнику, в нём есть опция автоматического продления договора ещё на один сезон. Она активируется , если футболист в этом сезоне проведёт на поле 70 процентов времени. На данный момент это условие не выполнено.

Артём Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году.

По итогам 18 туров «Зенит» располагается на первом месте с 38 очками в активе. Артём Дзюба в этом сезоне отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может перейти в «Рубин». По данным РБК, клубы сейчас проводят переговоры о переходе форварда в казанскую команду.