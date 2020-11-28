Тренер «Ротора» пожаловался на нехватку игроков в матче со «Спартаком»

В принципе, играли достаточно интенсивно и агрессивно. «Спартак» много владел мячом и много выходил в атаку. Во втором тайме мы агрессивно играли. Доставили проблемы «Спартаку» при выходе из обороны в атаку. Конечно, усиление «Ротору» нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди. Мы работаем над этим, но это всё будет в январе месяце, — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.