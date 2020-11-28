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Футбол

Тренер «Ротора» пожаловался на нехватку игроков в матче со «Спартаком»

21:41, 29 ноября 2020

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

В принципе, играли достаточно интенсивно и агрессивно. «Спартак» много владел мячом и много выходил в атаку. Во втором тайме мы агрессивно играли. Доставили проблемы «Спартаку» при выходе из обороны в атаку. Конечно, усиление «Ротору» нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди. Мы работаем над этим, но это всё будет в январе месяце, — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Отличился Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч «красно-белые» забили на третьей добавленной минуте второго тайма, вратаря переиграл Самюэль Жиго, писал NEWS.ru.

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