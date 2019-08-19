Первое, что надо отметить, если дети в первый раз попадают на стадион, они остаются навсегда в футболе, увидев такие игры. Бескомпромиссный, напряжённый матч. Было много борьбы, по исполнению неплохой матч, мы выглядели предпочтительнее, но это не первая игра, когда мы выглядим лучше, го выиграть не можем. Надо было реализовывать моменты. Нам надо больше шишек набить, видимо, потому что второй гол очень легко было забить. На таких матчах мы будем продолжать расти, — передаёт слова Гончаренко корреспондент News.ru.