Московский «Спартак» закрыл 19-й, последний, тур первой половины чемпионата России, разгромно проиграв «Ростову».

По итогам отрезка подопечные Доменико Тедеско располагаются на 10-м месте, и лишь три очка отделяют коллектив от зоны вылета.

Ни дождь, ни снег не помог москвичам, зато идеально подошли гостям. Но можно ли списывать невыразительную игру «красно-белых» на погодные условия? Ответил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

— Безусловно, результатом разочарованы. 1:4 дома — это серьёзный счёт, тем не менее могу сказать, что игра была сумасшедшей. У «Ростова» было пять ударов в створ ворот, из которых команда четыре забила. Я даже не знаю, сколько ударов и подходов было у нас, а забили только один. Много наших попыток были заблокированы защитниками соперника. Счёт немного завышен, несправедливо. Семь недель работы здесь уже прошло, часть чемпионата закончена, впереди сборы и очень много работы. Надеюсь, проведём её плодотворно, — начал Тедеско.

— Почему Алекс Крал играл в центре обороны? В последних трёх играх показалось, что он обрёл понимание с Наилем Умяровым, начал находить себя в «Спартаке». Все наконец увидели, что он из себя представляет.

— Я попробую объяснить этот замысел. Мы знали, что соперник будет прессинговать высоко, силами трёх нападающих. Мы решили выходить из этого прессинга, создавая численное преимущество четыре против трёх, используя одного лишнего игрока. Алекс провёл хорошую игру, все знают, что Жиго и Кутепов не смогли сыграть из-за переизбытка жёлтых карточек. Умяров тоже провёл достойный матч. Да, он ошибся, когда нам забили первый гол. Но ему 19 лет. Не надо забывать. Он играл смело. Я считаю, что это не проблема. Ошибиться могут все. Главное — достойно сыграть.

— Есть ли претензии к игрокам по самоотдаче? Вы их подбадривали на протяжении всех 90 минут, но показалось, что они мысленно в отпуске.

— Я не согласен. Хорошая была игра, все выложились по полной. У нас было много хороших моментов или даже моментов для их создания. Было соревнование — кто больше ошибётся в верхней части поля. Было много подходов, хороших контратак, как и у соперника, но эффективность на табло в плане создания моментов на взятие ворот.

— Легко ли футболисты воспринимают постоянную смену схем и ролей? Например, Бакаев стал правым, Умяров — с Тилом. Влияет ли на качество футбола? Успевают ли понимать, что вы хотите?

— Вопрос про схему игры вечный: если выстраиваем одну — почему так, если другую — почему не выбираем какую-то одну. У нас молодые, голодные до информации футболисты, которые прекрасно её усваивают. Я считаю, что запомнить, как играть при двух схемах, не является для них проблемой. Бакаев провёл хорошую игру в центре в предыдущих матчах, в этот раз — на фланге. Тем более это не новая для него позиция, до этого он играл долгое время по схеме 4-3-2-1. Смена схемы не является проблемой для нашей команды.

— Он привык к центральной зоне, а его направо перевели.

— Хорошему футболисту неважно, где играть. Он может находиться везде.

— Завершилась первая половина чемпионата. В семи матчах вы набрали восемь очков — не лучший показатель с точки зрения результата. Можете резюмировать свои впечатления о «Спартаке», о футболистах, которых видели, когда принимали, и как воспринимаете команду сейчас? В чём этот результат неудачный? В чём не доработали сами?

— Я никогда не говорю о себе. Я думаю, это ваша работа давать оценку моей деятельности. Вы лучше знаете, что представлял собой «Спартак» до моего прихода, видите, как команда выглядит сейчас. Всё, что вы напишите о моей деятельности, я приму, хоть и не могу читать по-русски. Безусловно, восемь очков — это немного, но мы их заслужили. Нужно было выигрывать с «Уралом», «Рубином». Я работаю семь недель, из них две недели — игры сборных, большая часть игроков отсутствовало; одна из них — была короткой. В итоге мы имеем четыре полноценных недели — это немного для того, чтобы успеть создать что-то глобальное. Вся главная работа у нас впереди.

— У «Спартака» много высоких футболистов, но после ухода Кононова перестали получаться угловые удары. Почему?

— Безусловно, стандарты — важная часть. Говоря об угловых, здесь большую роль играет, как закручивается мяч: в сторону или от ворот, важна синхронизация действий команды при стандартах. Мы понимаем важность этих моментов. Будем работать.

— Когда Олег Иванович Романцев последний раз посетил «Открытие Арена», Олег Кононов подал в отставку, он присутствовал и на этом матче на стадионе. Вы остаётесь?

— Хороший вопрос, хорошая комбинация, но не знаю, что сказать. Принятие подобных решений зависит не от меня.

— Все знают о финансовых трудностях соперника. Проблемный «Ростов» приехал в непроблемный «Спартак» и просто разорвал команду. Счёт на табло, а вы говорите о том, что всё хорошо, никого не обвиняя. Можно сделать вывод, что в исходе виноваты вы сами, сделали неправильную установку, раз все игроки хорошо себя показали. 1:4 дома с «Ростовом» — это хороший результат?

— Это разные вещи, не нужно их объединять. Счёт по игре не справедливый, как и 0:0 с «Уралом». Я всегда буду защищать своих ребят, это мои игроки, я не могу про них что-то говорить плохое, я от них полностью завишу. Мы работаем вместе. У них должны гореть глаза, а поле должно быть в огне. Если вы хотите считать, что это моя вина, то я её полностью признаю. Вы видели нашу команду, у нас много молодых игроков, которых надо развивать. Это наша позиция — развивать этих ребят. Мы заплатили цену. Это не проблема. Мы будем работать.

В заключение Тедеско поблагодарил журналистов за совместную работу.

— Я хотел бы поблагодарить за совместное сотрудничество, за поддержку с вашей стороны, которую оказывали все семь недель, за терпение на пресс-конференциях, поскольку я не говорю по-русски, а с переводом это занимает немного больше вашего времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества, хоть я и не знаю, когда вы их празднуете. Надеюсь, встретимся в январе в следующем году на сборах. Если я ещё буду в команде, — заключил специалист.

Для наставника «Ростова», напротив, всё складывается достаточно неплохо. Победа над «Спартаком» с разгромным счётом 4:1 закрепила коллектив на третьем месте с 34 очками в активе. Валерий Карпин подвёл итоги первой части сезона и прокомментировал акцию болельщиков.

— Ваше отношение к акции фанатов, которая проходит на всех матчах?

— Что-то не так у нас в футболе, раз это происходит на всех стадионах. Это ни один, ни два человека, а тысяча.

— Помогло ли, что «Спартак» поменял схему и играл в неотработанный вариант?

— Они с «Рубином» так играли, с «Зенитом» перестроились на четыре защитника. Мы готовились. Честно говоря, думали, что будут так и играть, потому что не так много вариантов: Жиго и Кутепов не смогли сыграть. Не думали, что выйдут в три, что произошло. Насколько помогло нам? Это не мои проблемы.

— Четвёртый тур нет Романа Ерёменко. Когда он сможет в полном объёме играть с командой?

— Надеялись, что и к этой игре он подойдёт, но вышел на тренировку и поняли, что играть не сможет. К сборам, думаю, должен быть с коллективом.

— Просьба подвести итог первой части для «Ростова». На сколько вы его оцениваете?

— По пятибалльной оцениваю на четвёрку, не ожидал от команды такого результата. Буквально три недели поработали на сборах, полностью поменяли рисунок и философию игры. Это даётся сложно, не думал, что результат сложится так быстро. Понятно, что нам тяжеловато, когда выпадает один или два игрока. Футболисты заслуживают только слова благодарности. Я не лукавил, сказав после матча с «Уралом», что к ребятам претензий нет. Они делают всё, что нужно. Было непросто, реально даже сложно, работали на триста процентов, что приносит промежуточный результат.

— Мы привыкли видеть Хорена Байрамяна фланговым игроком, в этот раз он вышел в центральной зоне. Вынужденная ли это мера из-за отсутствия Глебова? Или часть плана?

— Вынужденная: нет ни Глебова, ни Ерёменко. В опорной зоне 30 минут играл Байрамян, потом поменялся с Зайнутдиновым во втором тайме. Ресурса человеческого из-за травм не хватает.

— Можно ли сказать, что вы выходите из проблемной финансовой ситуации и с этим связано улучшение игры «Ростова»?

— Абсолютно несвязанные вещи. Опять же, не знаю, когда это информация вышла, она вылезла не от меня и не от нас. Череда игр, как с «Уралом» например, не связана с финансами. То, что сейчас начали гасить кое-какие долги, не сказывается на результате ни с «Динамо», ни с «Уралом».

— Что сказали в перерыве Ивелину Попову после неудачного пенальти? При счёте 1:0 насколько вы одобряете пробитие такими ударами?

— Сказал, что надо забыть, ничего не изменишь, теперь нужно ему забивать в игре. После шутили, что не забил, чтобы мы не расслаблялись, потому что при счёте 2:0 такое могло случиться. А решение пробить всегда за игроками. Ионов бил и также не забил. Два штатных пенальтиста так решили пробить. Что же теперь сделаешь.

— Есть ли в контрактах ваших вратарей бонусы за сухие матчи? Сергей Песьяков просил весь второй тайм помощи, подбегал к вам после третьего забитого гола. Можно считать, что состояние сыграло на том, что он пропустил мяч, который должен был брать?

— Не вижу никакой связи на ноль сыграть или не на ноль. Он хотел и мог продолжить матч, поэтому и играл. Не мог — попросил бы замены. Я без понятия, какие у них контракты, не я их составляю.