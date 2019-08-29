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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), которая завершилась в его пользу.

К «Локомотиву» претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворён, — сказал игрок « Чемпионату ».

На заседании Палаты было рассмотрено заявление игрока к «Локомотиву» по поводу компенсации затрат на операцию. В итоге, Палата встала на сторону Тарасова и теперь клуб должен возместить игроку затраты на проведенную операцию.

Бывший игрок сборной России получил травму в последнем туре прошлого сезона против «Уфы». После окончания чемпионата Тарасов поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию стоимостью €23 тыс., из которых €10 тыс. — операция и €13 тыс. — реабилитация. Полузащитник решил взыскать с клуба €12 тыс.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб может подать в суд из-за решения Тарасова самостоятельно идти на операцию без поддержки со стороны медицинского штаба команды, писал News.ru.