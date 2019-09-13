https://static.news.ru/photo/a930bac0-d553-11e9-abbf-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Сёмин выразили крайнее недовольство графиком игр в ближайшие две недели, когда «железнодорожникам» придётся провести шесть матчей за 18 дней, в том числе — два поединка в Лиге чемпионов и важнейшую встречу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Ситуация усугубляется тем, что первые четыре матча на этом отрезке сезона «Локомотив» проведёт на выезде: 14 сентября — против «Сочи», 18-го — в Леверкузене с «Байером» в группе Лиги чемпионов, 22-го — в Оренбурге и 25-го — в Калининграде с «Балтикой» в рамках 1/16 финала Кубка России.

Затем «красно-зелёные» 28 сентября примут на своём поле «Зенит» и 1 октября — мадридский «Атлетико» во втором туре Лиги чемпионов.

У меня вопрос к РПЛ: согласно регламенту «Локомотив» имеет право перенести матч с «Зенитом» с 28 сентября на 27-е? Не могу понять: почему две команды, выступающие в Лиге чемпионов, играют друг с другом перед такими ответственными матчами? Для чего получать такую громадную нагрузку? — цитирует Юрия Сёмина сайт телеканала « Матч ТВ ».

Недовольство руководства и тренерского штаба «Локомотива» достигло предела после жеребьёвки 1/16 финала Кубка России. Российский футбольный союз назначил все матчи этой стадии турнира на 25 сентября, в результате чего у «железнодорожников» и образовался четвёртый кряду выезд за 12 дней накануне домашнего поединка с «Зенитом».

Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных — получили отказ. Причём предлагали такой же сценарий и для «Зенита», соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате перед их очной встречей. Также предлагали сыграть кубковую встречу 24 сентября, а не 25-го, и перенести матч с «Зенитом» на день раньше, — приводит позицию пресс-службы «Локомотива» сайт «Матч ТВ».

Однако все предложения «железнодорожников» по оптимизации календаря игр внутренних турниров не нашли отклика у руководства РФС.

Когда ЦСКА взял Кубок УЕФА, перенесли очень много встреч. Был недельный цикл. То же самое происходило с «Зенитом», когда команда выиграла Кубок УЕФА. Вы же понимаете, что европейские команды, которые нам достались в Лиге чемпионов, в принципе сильнее нас. «Атлетико» тот же. Но дайте нам шанс, хотя бы один дополнительный день, чтобы лучше функционально подготовиться, — посетовал Сёмин в интервью «Матч ТВ».

У болельщиков «Локомотива» возникли проблемы с приобретением билетов на матчи Лиги чемпионов в онлайн-режиме, писал ранее News.ru.