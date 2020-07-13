Сёмин потребовал отставки Кикнадзе из-за неуважения болельщиков

https://static.news.ru/photo/72736fe6-c5b2-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин обратился к генеральному директору московской команды Василию Кикнадзе, заявив, что тот должен уйти со своего поста.

Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, — написал Сёмин на своей странице в Instagram.

Специалист отметил, что Кикнадзе должен покинуть свой пост самостоятельно, так как такое неуважение к болельщикам недопустимо и «опасно для футбола». Также он попросил Кикнадзе передать бонусы, которые предлагались Сёмину за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье воспитанника московской команды Иннокентия Самохвалова, который скончался во время тренировки.

Среди тех, кто поставил отметку «нравится» этому посту, замечены полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев, действующий игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а также бывший генеральный директор московского клуба Илья Геркус.

Ранее Кикнадзе рассказал, почему показал средний палец болельщикам своей команды во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы». Когда ему начали опровергать наличие нецензурной лексики в кричалках, он заявил, что они просто её не слышали. После отставки Юрия Сёмина одними из популярных кричалок болельщиков стали «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Распил бабла».