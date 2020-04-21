В понедельник, 20 апреля, в Новой Москве скончался воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов. Защитнику фарм-клуба «железнодорожников» «Казанка» было 22 года. Какой это был игрок, как он оказался в «Локомотиве» и из-за чего произошла трагедия — в материале NEWS.ru.

Самохвалов присоединился к Академии «красно-зелёных», будучи учеником третьего класса. Началом профессиональной карьеры футболиста можно считать переход из Академии в «Локомотив Москва II» первого января 2015 года. Спустя два года защитник ушёл в ивановский «Текстильщик», где в сезоне-2017/18 сыграл 17 матчей и отличился двумя голами. Однако вскоре он вернулся домой — последние два сезона выступал в составе московской «Казанки», вышел на поле в 34 играх, забил один гол. В текущем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, он провёл за фарм-клуб 16 матчей. Перспективный игрок становился обладателем Кубка России (2019) в составе основной команды «Локомотива», а также победителем молодёжного первенства в составе дубля.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, который возглавлял «Текстильщик», когда туда перешёл Самохвалов, сказал, что игрок не мыслил себя без футбола, назвал его «добродушным даже на поле». При этом 44-летний специалист отметил целеустремлённость и ответственность футболиста.

Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа... Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в премьер-лиге, — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Бывший тренер фарм-клуба «железнодорожников» Денис Клюев сообщил, что у молодого футболиста давно были проблемы со здоровьем, из-за чего ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование для перехода в основную команду «железнодорожников».

Он лечился, за ним внимательно смотрели. Все допуски были, проблем не находили, доктор внимательно следил. Запрет на тренировки ему никто не выписывал, — цитирует Клюева « Спорт-Экспресс ».

Проблемы с сердцем в конечном счёте и стали причиной трагедии. Во время индивидуальной тренировки Самохвалову стало плохо, после чего «Локомотив» сообщил о кончине футболиста. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

fclm.ru

Смерть спортсмена стала «огромным горем» для «Локо», который назвал Самохвалова «добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом». «Красно-зелёные» выразили соболезнования родным и близким футболиста. У 22-летнего игрока остались жена и сын. «Локомотив» намерен оказать поддержку семье футболиста.

На трагедию в семье «красно-зелёного» коллектива отреагировал мадридский «Реал», который выразил свои соболезнования.

«Реал» глубоко опечален известием о смерти игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова. Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, друзьям и всем болельщикам «Локомотива», — сообщается в письме, опубликованном на официальной странице в Twitter испанской команды.

Real Madrid C. F. is deeply saddened by the death of @fclokomotiv_eng player Innokentiy Samokhvalov. Our club wishes to convey its condolences to his family, his club and its staff, his friends and all Lokomotiv fans. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 20, 2020

Через некоторое время на странице сообщества «433» в Instagram появилось последнее видео футболиста.

Вчера защитник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй, — гласит подпись под видео.

Между тем футбольный тренер Андрей Талалаев объяснил причину трагедии.

Под контролем медицинского, тренерского, административного штабов оперативнее была бы оказана помощь. Сейчас на всех стадионах есть аппараты, чтобы перезапустить сердце. Думаю, спасли бы парня, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Руководство клуба предлагало защитнику завершить футбольную карьеру и попробовать себя в качестве тренера, однако это не входило в планы молодого бойца.