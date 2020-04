Самохвалов присоединился к Академии «красно-зелёных», будучи учеником третьего класса. Началом профессиональной карьеры футболиста можно считать переход из Академии в «Локомотив Москва II» первого января 2015 года. Спустя два года защитник ушёл в ивановский «Текстильщик», где в сезоне-2017/18 сыграл 17 матчей и отличился двумя голами. Однако вскоре он вернулся домой — последние два сезона выступал в составе московской «Казанки», вышел на поле в 34 играх, забил один гол. В текущем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, он провёл за фарм-клуб 16 матчей. Перспективный игрок становился обладателем Кубка России (2019) в составе основной команды «Локомотива», а также победителем молодёжного первенства в составе дубля.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, который возглавлял «Текстильщик», когда туда перешёл Самохвалов, сказал, что игрок не мыслил себя без футбола, назвал его «добродушным даже на поле». При этом 44-летний специалист отметил целеустремлённость и ответственность футболиста.

Бывший тренер фарм-клуба «железнодорожников» Денис Клюев сообщил, что у молодого футболиста давно были проблемы со здоровьем, из-за чего ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование для перехода в основную команду «железнодорожников».

Проблемы с сердцем в конечном счёте и стали причиной трагедии. Во время индивидуальной тренировки Самохвалову стало плохо, после чего «Локомотив» сообщил о кончине футболиста. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

Смерть спортсмена стала «огромным горем» для «Локо», который назвал Самохвалова «добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом». «Красно-зелёные» выразили соболезнования родным и близким футболиста. У 22-летнего игрока остались жена и сын. «Локомотив» намерен оказать поддержку семье футболиста.

На трагедию в семье «красно-зелёного» коллектива отреагировал мадридский «Реал», который выразил свои соболезнования.