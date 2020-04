«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью футболиста

Представители «Локомотива», чьим воспитанником он являлся, заявили, что футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти игрока стала сердечная недостаточность.

Real Madrid C. F. is deeply saddened by the death of @fclokomotiv_eng player Innokentiy Samokhvalov. Our club wishes to convey its condolences to his family, his club and its staff, his friends and all Lokomotiv fans. #RealMadrid