Футбол

«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью футболиста

10:02, 21 апреля 2020
Иннокентий Самохвалов Иннокентий Самохвалов Фото: fckazanka/vk.com

Футбольный клуб «Реал Мадрид» выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Представители «Локомотива», чьим воспитанником он являлся, заявили, что футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти игрока стала сердечная недостаточность.

«Реал» глубоко опечален известием о смерти игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова. Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, друзьям и всем болельщикам «Локомотива», — сообщает мадридский коллектив в письме, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Как писал NEWS.ru, в феврале в Нигерии на 27-м году жизни в автокатастрофе погиб футболист Ифеани Джордж, выступавший за нигерийскую национальную сборную.

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