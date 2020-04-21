«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью футболиста

https://static.news.ru/photo/97838bf0-839e-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Иннокентий Самохвалов Фото: fckazanka/vk.com

Футбольный клуб «Реал Мадрид» выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Представители «Локомотива», чьим воспитанником он являлся, заявили, что футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти игрока стала сердечная недостаточность.

«Реал» глубоко опечален известием о смерти игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова. Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, друзьям и всем болельщикам «Локомотива», — сообщает мадридский коллектив в письме, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Real Madrid C. F. is deeply saddened by the death of @fclokomotiv_eng player Innokentiy Samokhvalov. Our club wishes to convey its condolences to his family, his club and its staff, his friends and all Lokomotiv fans. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 20, 2020