Футбол

22-летний российский футболист скончался во время тренировки

20:21, 20 апреля 2020
Фото: fclm.ru

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка» скончался на 23-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив», чьим воспитанником был Самохвалов. Представители клуба заявили, что молодому человеку стало плохо во время индивидуальной тренировки. Дальнейшие подробности выясняются.

У Иннокентия Самохвалова остались жена и дочь. «Локомотив» намерен оказать поддержку семье скончавшегося футболиста.

Как писал NEWS.ru, в феврале в Нигерии на 27-м году жизни в автокатастрофе погиб футболист Ифеани Джордж, выступавший за нигерийскую национальную сборную.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях