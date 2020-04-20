22-летний российский футболист скончался во время тренировки

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка» скончался на 23-м году жизни.
Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив», чьим воспитанником был Самохвалов. Представители клуба заявили, что молодому человеку стало плохо во время индивидуальной тренировки. Дальнейшие подробности выясняются.
У Иннокентия Самохвалова остались жена и дочь. «Локомотив» намерен оказать поддержку семье скончавшегося футболиста.
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