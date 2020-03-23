https://static.news.ru/photo/ea14c96c-6ce5-11ea-83a7-fa163e074e61_660.jpg Ифеани Джордж Фото: Thenigeriafootballconference/twitter.com

Нападающий сборной Нигерии по футболу Ифеани Джордж погиб на 27-м году жизни в автокатастрофе.

Автомобиль игрока врезался в фуру. В машине находились друг футболиста и его одноклубник по «Энугу Рейнджерс» Эммануэль Огбу, выступающий за молодёжную команду клуба. Все они также погибли, сообщает пресс-служба Федерации футбола Нигерии.

Our heartfelt condolences to @rangersint over the death of their player #IfeanyiGeorge whose sad event occured following a car accident. We also extend same to his bereaved family.

May the Almighty give you the fortitude to bear this great lost. @LMCNPFL @thenff @NPFL_News pic.twitter.com/ck7BWgUIvC — Gombe United Fc (@united_gombe) March 22, 2020

Футболисты ехали по домам из Энугу, где базируется клуб, так как соревнования приостановлены из-за коронавируса.

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