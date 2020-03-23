Нападающий сборной Нигерии по футболу Ифеани Джордж погиб на 27-м году жизни в автокатастрофе.
Автомобиль игрока врезался в фуру. В машине находились друг футболиста и его одноклубник по «Энугу Рейнджерс» Эммануэль Огбу, выступающий за молодёжную команду клуба. Все они также погибли, сообщает пресс-служба Федерации футбола Нигерии.
Футболисты ехали по домам из Энугу, где базируется клуб, так как соревнования приостановлены из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр-тяжеловес Дмитрий Лисовой погиб в ДТП в Киевской области. Авария случилась 17 марта на Надднепрянском шоссе, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, писал NEWS.ru.