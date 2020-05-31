Сёмин о последнем дне в «Локомотиве»: всё к Кикнадзе

https://static.news.ru/photo/f9ac4574-a347-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский специалист Юрий Сёмин отказался комментировать последний день работы в московском футбольном клубе «Локомотив» в качестве главного тренера.

Последний день контракта не комментирую. Всё к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать, — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Руководство клуба не стало продлевать соглашение. С московским клубом Сёмин завоевал 13 трофеев.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.