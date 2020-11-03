Сёмин не нужен: «Локомотив» отобрал очки у «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Атлетико» Мадрид в последние время является, пожалуй, самым частым соперником российских команд в еврокубках. С одним лишь «Локомотивом» «матрасники» за прошедшие два с половиной года провели четыре встречи. Ни в одном из противостояний «железнодорожники» не смогли одолеть испанцев. Четыре победы с общим счётом 12:1 в пользу «Атлетико». Впрочем, несмотря на не самую удачную статистику личных встреч, были небольшие надежды, что московская команда на этот раз сможет зацепиться за очки. В первую очередь такие мысли были навеяны неожиданно смелой игрой «Локомотива» против «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, да и перед матчем с испанским грандом главный тренер столичного клуба Марко Николич пообещал добиться результата. И знаете, наставник выполнил своё обещание. «Локомотив» сыграл на своём поле вничью с «Атлетико». Как это было — рассказывает NEWS.ru.

«Возвращение» Алексея Миранчука

За несколько часов до стартового свистка в матче третьего тура ЛЧ «Атлетико» порадовал болельщиков «Локомотива». На сайте испанского клуба вышел материал, посвящённый сопернику из Москвы. Примечательно, что при перечислении состава «Локомотива» испанцы указали среди прочих Алексея Миранчука, перебравшегося в итальянскую «Аталанту» в конце августа. Помимо Миранчука в списке присутствовал Соломон Кверквелия, который сейчас выступает в «Роторе» на правах аренды. А бедному 20-летнему защитнику команды Артуру Чёрному вообще изменили фамилию — он стал Arthur Negro («negro» в переводе с испанского — «чёрный»).

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Конечно, помощь Алексея Миранчука «Локомотиву» не помешала бы, но его выхода ждали в другой игре. Тем временем из состава «железнодорожников», который соответствует действительности, на поле «РЖД Арены» по-прежнему не смогли выйти Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев. Им компанию составил Ведран Чорлука, получивший повреждение в матче портив «Баварии». Со стороны «Атлетико» матч в Москве пропускали Шиме Врсалько, Диего Коста и Янник Карраско.

VAR наш!

Первый более-менее перспективный выход «Локомотива» в штрафную соперника, когда Гжегож Крыховяк рванул по центру и сделал передачу к штрафной на Фёдора Смолова, а тот, в свою очередь, пытался доставить пас Антону Миранчуку, наглядно обрисовал план команды на матч: строгая игра в обороне с выходами в контратаку при перехвате мяча. Однако не стоит думать, что «железнодорожники» всей командой были прижаты к воротам, — нет. Футболисты московской команды искали возможность для создания давления, и как только такая возможность возникала, дожимали момент до конца.

Возможно, такая не на сто процентов заточенная на обороне игра и привела к тому, что уже на 17 минуте «железнодорожники» пропустили гол. Эктор Эррера с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Хосе Хименес оторвался от Серкейры Мурило и, подпрыгнув, головой пробил в нижний угол ворот. У Маринато Гильерме не было шансов. К счастью, ответного гола ждать пришлось недолго. Во время единоборства в штрафной площади мяч попал после рикошета от головы в руку Эрреры. Дабы определить нарушение, французскому рефери даже пришлось обратить к монитору. VAR на этот раз, как ни возмущался Луис Суарес, был на российской стороне. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Антон Миранчук — он справился со своей задачей отлично: Ян Облак отлетел в одну сторону, мяч — в другую. Таким образом, уже на 25 минуте счёт на табло стал 1:1.

vk.com/fclokomotiv

Оставшаяся часть первой сорокапятиминутки была на стороне испанцев. Они владели мячом и создавали большую остроту у ворот Гильерме. Несколько опасных моментов записал на свой счёт Суарес. Сначала уругваец вышел один на один с голкипером московской команды. Мяч чудом не попал в створ ворот (впрочем, лайнсмен зафиксировал офсайд в этом эпизоде). Затем, после того как прошла подача в штрафную «железнодорожников», Суарес положил корпус и пробил с лёта, но мяч улетел выше ворот.

Дотерпели

Второй тайм стал продолжением первого. Испанцы начали давить с первых же минут второго игрового отрезка. На этот раз были отличные моменты у Жуау Феликса. Португалец после серии финтов сделал опасную подачу на дальнюю штангу, где Суарес, выгнувшись в позу «рыбки», пробил головой. Мяч попал в Гильерме. Участниками следующего эпизода стали также Феликс и Гильерме. Юный талант испанской команды, получив пас перед штрафной, со всей силы пульнул мяч под перекладину — Гильерме отразил мяч в полёте. К слову, вслед за этим Жуау нанёс опасный удар головой. Португалец был очень хорош!

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Не покидало ощущение, что подобный натиск со стороны «Атлетико» может закончиться для «Локомотива» не лучшим образом. Так и случилось: после того как Коке попал в перекладину, Феликс добил в пустые ворота, но московскую команду спас офсайд.

Нет смысла перечислять оставшиеся моменты «Атлетико» — их было очень много. Нужно отдать должное игрокам «Локомотива», которые смогли выстоять. Да, во втором тайме команда практически всем составом оборонялась, но, пожалуй, другим образом очки отобрать у такого «Атлетико» не получилось бы. Марко Николич сдержал слово — молодец.