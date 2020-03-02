Суперкубок УЕФА по футболу в 2023 году состоится в Казани, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч пройдёт на «Ак Барс Арене».
CONFIRMED: The 2023— UEFA (@UEFA)
#UCLand #UELwinners will meet at the UEFA #SuperCupfinal at the Kazan Arena, Russia. #UEFAExCo pic.twitter.com/BRT6oQmiiR March 2, 2020
Таким образом, в России впервые пройдёт Суперкубок, в котором встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Между тем, в 2022 года матч за Суперкубок пройдёт в Будапеште.
Футбольные болельщики из России готовы летом 2020 года вместо семейного путешествия посетить игру национальной сборной на чемпионате Европы, писалNEWS.ru.
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