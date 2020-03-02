https://static.news.ru/photo/58f0f686-5c8c-11ea-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Суперкубок УЕФА по футболу в 2023 году состоится в Казани, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч пройдёт на «Ак Барс Арене».

Таким образом, в России впервые пройдёт Суперкубок, в котором встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Между тем, в 2022 года матч за Суперкубок пройдёт в Будапеште.

Футбольные болельщики из России готовы летом 2020 года вместо семейного путешествия посетить игру национальной сборной на чемпионате Европы, писалNEWS.ru.