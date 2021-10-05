Стало известно решение суда по задержанному в Грозном фанату «Спартака»

Болельщик Евгений Кравченко, задержанный в Грозном во время матча «Ахмат» — «Спартак», получил 10 суток ареста. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается , что фанат был осуждён по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Отбывать наказание он будет в столице Чечни. После этого он сможет вновь ходить на футбольные матчи.

Ранее сообщалось, что задержано было два фаната (а не один), перед этим их побили бойцы «полка Кадырова». Позже была информация, что их не били, а просто увезли со стадиона за нецензурную брань и хулиганское поведение.

Чеченский болельщик рассказал NEWS.ru, за что фанатов «Спартака» избили. По его словам, один из них вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего.

Инцидент произошёл во время матча «Ахмат» — «Спартак», в перерыве между таймами. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 1:0.