Чеченский болельщик рассказал, за что избили фанатов «Спартака»

Фанат футбольного клуба «Ахмат», присутствовавший в Грозном 3 октября на мачте 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», рассказал NEWS.ru о событиях, которые произошли на стадионе во время перерыва между таймами.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы бойцы полка Кадырова избили нескольких болельщиков.

Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего. Никто не позволит так себя вести, где бы он ни был: ни в Грозном, ни там где-то в Воронеже. Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался, — отметил собеседник NEWS.ru.

Также чеченец сообщил, что в момент потасовки к болельщику пытались пробраться другие фанаты московской команды, но никого не подпустили сотрудники правоохранительных органов. Что касается здоровья пострадавшего, то по этому поводу беспокоиться не стоит, считает фанат «Ахмата».

Для оказания первой медицинской помощи ничего страшного не произошло. Он прекрасно орал и кричал. Был живее всех живых, — добавил он.

После 10-го тура РПЛ «Спартак» располагается на седьмой строчке с 16 очками. У «Ахмата» на данный момент 12 очков. Это текущее 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанатов московского «Спартака» на мачте РПЛ с «Ахматом» не били, а просто увели со стадиона и обязательно вернут обратно. Об этом заявил представитель полка имени Ахмата Кадырова, с бойцами которого, по имеющимся данным, произошёл конфликт у спартаковских фанатов.