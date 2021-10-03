«Их просто увезли»: боец полка Кадырова о конфликте с фанатами «Спартака»

Фото: Twitter/ «Источник, знакомый с ситуацией»

Болельщиков «Спартака» избили во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Видео было опубликовано на странице «Источник, знакомый с ситуацией» в Twitter.

По информации Telegram-канала «Мутко Против», инцидент произошёл в подтрибунном помещении в перерыве встречи. Дубинки против двух фанатов московского клуба применили бойцы полка Кадырова. О причинах потасовки не сообщается. В пресс-службе...