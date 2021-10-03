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Футбол

«Их просто увезли»: боец полка Кадырова о конфликте с фанатами «Спартака»

23:20, 03 октября 2021
«Их просто увезли»: боец полка Кадырова о конфликте с фанатами «Спартака» Фото: Twitter/ «Источник, знакомый с ситуацией»
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Фанатов московского «Спартака» на мачте РПЛ с «Ахматом» не били, а просто увели со стадиона и обязательно вернут обратно. Об этом заявил представитель полка имени Ахмата Кадырова, с бойцами которого, по имеющимся данным, произошёл конфликт у спартаковских фанатов. Комментарий приводит Sports.ru.

Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться ещё в Москву надо. Ничего им не будет, — рассказал боец полка Кадырова.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» избили во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги. По имеющимся данным, инцидент произошёл в подтрибунном помещении в перерыве встречи. Дубинки против двух фанатов московского клуба применили бойцы полка Кадырова. О причинах потасовки не сообщается.

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