Стало известно, когда Дзюба уйдёт из «Зенита» Футболист Артём Дзюба покинет «Зенит» летом 2022 года

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не продлит контракт с клубом, сообщает RussiaToday. У футболиста появилось несколько интересных предложений из России и Европы, которые он намерен рассмотреть.

По данным источника, футболист не хочет оставаться в «Зените». Он собирается покинуть команду летом 2022 года после истечения контракта.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 25 матчей в чемпионате страны и забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против продления контракта с Дзюбой. Тренера поддержал генеральный директор по спортивному развитию команды Андрей Аршавин.