Семак и Аршавин выступили против продления контракта Дзюбы с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выступил против продления контракта с клубом нападающего Артёма Дзюбы. Мнение 45-летнего специалиста носит категорический характер, сообщает Metaratings.ru.

По информации портала, Семак заинтересован в том, чтобы «Зенит» расстался с Дзюбой уже зимой, учитывая, что интерес к нападающему проявляет казанский «Рубин». Однако с позицией тренера не согласно руководство петербургской команды, которое намерено уговорить специалиста в необходимости сохранить форварда.

Издание уточняет, что тренера поддержал генеральный директор по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин. Он и Семак не видят необходимости в услугах 33-летнего форварда, контракт которого истекает этим летом.

В свою очередь контракт с «Зенитом» Семака также истекает в конце нынешнего сезона. Если он подпишет новое соглашение, Дзюба с огромной долей вероятности покинет клуб.

Отметим, что в нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Зенит» в 24 матчах и забил 10 голов. Также на его счету девять голевых передач.

Ранее генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клуб не поступило ни одного предложения по трансферу нападающего Артёма Дзюбы. По его словам, слухи об уходе форварда из команды являются инсинуацией. Руководство «Зенита» не ведёт переговоры по продаже Дзюбы в другой клуб.