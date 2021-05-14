Стала известна реакция Смолова на невызов в сборную России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/65117952-b4df-11eb-87c4-96000091f725_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова Герман Ткаченко прокомментировал невызов своего подопечного в сборную России на чемпионат Европы — 2020. Своим мнением агент поделился в подкасте на YouTube-канале «Вадим Лукомский».

Он не обижен, он зол. Но это нормальное чувство спортсмена, — сказал Ткаченко.

Агент отметил, что он всегда являлся большим поклонником тренера Станислава Черчесова и поддерживал все его решения.

Я был, наверное, единственным представителем отрасли, который до чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает. Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на «вкусовщине», — сказал агент.

По мнению Ткаченко, Фёдор заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы.

11 мая главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав команды для подготовки к чемпионату Европы — 2020. Смолов и ряд других футболистов оказались в резервном списке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в Кубке России. «Железнодорожники» обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1. Смолов стал автором второго гола.