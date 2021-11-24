«Спартак» во второй раз обыграл «Наполи» в Лиге Европы

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Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Матч прошлёл в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена»

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Первый мяч забил Александр Соболев, реализовавший пенальти на третьей минуте. На 28-й минуте форвард оформил дубль. Единственный мяч в составе «Наполи» оформил македонец Элиф Эльмас, отличившийся на 64-й минуте.

Благодаря этой победе подопечные Руя Витории вышли на первое место в группе за тур до финиша. В заключительном матче «Спартак» сыграет в Польше с местной «Легией». Встреча пройдёт 9 декабря.

В матче первого круга группового этапа Лиги Европы красно-белые также обыграли «Наполи» — 3:2 на выезде.

22 ноября «Спартак» показал потасовку с игроками «Краснодара» в перерыве матча Российской Премьер-лиги.