«Спартак» отзаявил экс-игрока молодёжной сборной Германии

https://static.news.ru/photo/04e76980-5678-11eb-8e58-fa163e074e61_660.jpg Малкольм Баду Фото: spartak.com

Заявка московского «Спартака» на текущий сезон Российской премьер-лиги изменилась. Клуб отзаявил немецкого полузащитника Малкольма Баду.

Информация о выводе его из состава на сезон опубликована на официальном сайте РПЛ. Баду стал игроком команды в июле 2019 года, однако за основной состав «красно-белых» не провёл ни одного матча.

Бывший игрок юношеской и молодёжной сборной Германии, имеющий также гражданство Ганы, попал в «Спартак» по протекции являвшегося тогда гендиректором клуба Томаса Цорна — Малкольм был клиентом его агентства. Однако за всё время в стане москвичей Баду сыграл лишь 24 матча за «Спартак-2», забив один мяч и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Тем временем СМИ сообщают о скором возвращении в «Спартак» бывшего лидера команды, одного из творцов чемпионства в сезоне-2016/17 голландца Квинси Промеса. Как писал NEWS.ru, ветеран «Спартака», экс-вратарь команды Анзор Кавазашвили приветствует этот трансфер. Он убеждён, что владелец клуба Леонид Федун должен сделать всё, чтобы вернуть Промеса, в настоящее время являющегося игроком амстердамского «Аякса». Недавний инцидент с участием футболиста не должен помешать ему вернуться в Москву, уверен Кавазашвили.

Ранее 29-летний футболист был замешан в скандале. 13 декабря полиция Амстердама арестовала игрока по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых Промес повздорил с одним из родственников, после чего нанёс ему удар ножом. Спустя несколько дней его освободили из-под ареста.