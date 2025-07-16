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16 июля 2025 в 06:30

Юрист дал четыре совета уволенным из-за личных соцсетей сотрудникам

Юрист Питниченко: уволенные из-за соцсетей сотрудники могут обратиться в суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники, уволенные из-за контента в личных аккаунтах в социальных сетях, могут обратиться в суд, заявил NEWS.ru юрист Александр Питниченко. По его словам, также можно пожаловаться в государственную инспекцию труда или прокуратуру.

Увольнение из-за личных социальных сетей правомерно, но, если работник считает, что его права нарушены и оснований для увольнения нет, нужно сделать следующее: ни в коем случае не писать заявление по собственному желанию. Во всех актах, составленных работодателем, следует расписываться и указывать свое несогласие, брать себе копию. Обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, а можно и в прокуратуру. Пойти в суд с иском и добиваться правды там, — сказал Питниченко.

Он добавил, что каждый такой случай индивидуален и его следует рассматривать отдельно. В таких делах важна любая деталь, которая может сыграть как в пользу работника, так и против него, отметил юрист.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком. По его словам, это может повлечь за собой дисциплинарные взыскания.

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