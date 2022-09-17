«Спартак» не будет платить зарплату дисквалифицированному новичку «Спартак» не будет платить зарплату дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил Кейту Бальде

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кейт Бальде

Московский «Спартак» не будет платить зарплату новичку, сенегальскому форварду Кейту Бальде, сообщает Metaratings.ru. В футбольном клубе подтвердили дисквалификацию игрока до 5 декабря за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что при проведении сделки по переходу Кейта Бальде в «Спартак» его агент Федерико Пасторелло не уведомил московский клуб о нарушении своим клиентом процедуры допинг-контроля в Италии и о том, что предстоит разбирательство по этому поводу.

До истечения срока дисквалификации сенегальца «Спартак» не будет платить ему зарплату.

Ранее в субботу, 17 сентября, стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за то, что во время выступления за итальянский «Кальяри» пропустил допинг-тест. Он его сдал позже, и запрещенных препаратов в пробе Кейта обнаружено не было.

Бальде перешел в «Спартак» 26 августа. Игрок взял девятый номер. Прошлый сезон Бальде провел в «Кальяри». В 26 матчах Серии А он забил три гола и отдал три результативные передачи.

Форвард дебютировал в «Спартаке» в матче против «Зенита» в восьмом туре РПЛ — он вышел на замену. Это единственный матч сенегальского форварда за красно-белых.