Новичка «Спартака» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Футболиста «Спартака» Бальде дисквалифицировали до 5 декабря за нарушение антидопинговых правил

Фото: vk.com/fcsm_official

Кейт Бальде

Сенегальского футболиста московского клуба «Спартак» Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри», сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что запрещенных препаратов в крови Кейта обнаружено не было, однако Национальный антидопинговый суд Италии все равно наложил санкции из-за действующих правил.

Соответственно, санкция, примененная итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС. По условиям дисквалификации, футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания, — говорится в заявлении.

Бальде перешел в «Спартак» 26 августа. Игрок взял девятый номер. Прошлый сезон Бальде провел в «Кальяри». В 26 матчах Серии А он забил три гола и отдал три результативные передачи.

В активе нападающего шесть голов в 40 матчах за сборную Сенегала. В составе национальной команды он принял участие в финальном турнире чемпионата мира в России, а также стал финалистом и обладателем Кубка африканских наций в 2019 и 2021 годах соответственно.