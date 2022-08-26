«Спартак» подписал сенегальского нападающего Бальде до 2025-го года

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Кейта Бальде

Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с сенегальским нападающим Кейта Бальде, говорится на сайте московского клуба. За красно-белых Бальде будет выступать под девятым номером.

Прошлый сезон форвард провел в «Кальяри». В 26 матчах «серии А» он забил три гола и отдал три результативные передачи.

В активе нападающего 6 голов в 40 матчах за сборную Сенегала. В составе национальной команды он принял участие в финальном турнире чемпионата мира в России, а также стал финалистом и обладателем Кубка африканских наций в 2019 и 2021 годах соответственно.

На протяжении карьеры игрок чаще действовал в роли левого вингера либо центрального форварда. Кейта приехал в Москву со своей семьей — супругой Симоной и двумя детьми. За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером, информирует официальный сайт красно-белых.

Кейта родился 8 марта 1995 года в Каталонии. С 10 до 15 лет он воспитывался в академии «Барселоны», в 2011 году форвард перешел в «Лацио», а в 2017 году присоединился к «Монако», за этот трансфер клуб отдал €30 млн.

Ранее стало известно, что бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». За эту команду выступают итальянский нападающий Марио Балотелли и украинский защитник, экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий. Дзюба уже забил один мяч.