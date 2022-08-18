Дзюба подписал контракт с турецким клубом Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», где играют Балотелли и Ракицкий

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», сообщает «Спорт-Экспресс». За этот клуб выступает итальянский нападающий Марио Балотелли и украинский защитник, экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий.

По информации издания, 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около € 1,5 млн.

В мае Дзюма покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. В составе сине-бело-голубых футболист стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.