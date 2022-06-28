«Спартак», который не смог: в клубе нелепо оскорбили игрока Красно-белые не умеют прощаться с бывшими

Фото: vk.com/fcsm_official

Джордан Ларссон

«Спартак» — самый обсуждаемый клуб страны. И чаще всего красно-белые сами дают повод для разговоров. Громкие высказывания Заремы Салиховой, истерия по Суперкубку страны и яркая работа эсэмэмщиков. Сегодня остановимся на последнем. Накануне стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со шведским футболистом Джорданом Ларссоном. Оповестил об этом сам клуб в своих соцсетях. Однако сделано это было весьма неоднозначно.

«Спасибо, агент 007»

Итак, в клубных социальных сетях появился постер в стиле бондианы, главным героем которой стал Джордан Ларссон. Подпись к публикации гласит: «Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент 007». На самой картинке изображён Ларссон в черном смокинге, а ниже подпись: «0 голов, 0 голевых передач, 7 интервью».

Отсылка, конечно, к результативным действиям футболиста в этом сезоне. В 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) Ларссон ни разу не отличился ни голами, ни голевыми передачами. А вот интервью было действительно немало. Особенно после отъезда из России в апреле.

«Гении креатива»

Но оригинальный постер оценили не все. Как болельщики «Спартака», так и сторонние зрители сочли довольно неоднозначным выступление клуба.

Первое, на что все обратили внимание, это «креативный» подход медиакоманды клуба. Очередной «креативный» подход. Дело в том, что перед финалом Кубка России «Спартак» опубликовал проморолик к матчу, который, как в итоге выяснилось, был полностью «слизан» с промо «Ливерпуля» к финалу Лиги чемпионов. Идея, подача, исполнение — максимальное соответствие.

На сей раз красно-белые снова решили воспользоваться готовым шаблоном и обратились к мему, которому приблизительно 200 лет. Вы наверняка помните картинку: «На работа меня называют агентом 007. 0 мотивации, 0 желания работать, 7 перекусов в час».

А еще не так давно на немецком Sky Sports появился идентичный мем, посвященный переходу Джейдона Ларссона из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»: 0 голов, 0 ассистов, 7 матчей.

Из-за своей большой любви вдохновляться идеями других «Спартак» в соцсетях уже прозвали «гениями креатива».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Джордан Ларссон

Детская обида

Второй момент — это подача. Не все сочли подобную издёвку в адрес бывшего футболиста уместной. «Спартак» — это всё-таки большой клуб, а не маленький обиженный ребенок, который напоследок пытается подколоть уходящего спортсмена. Такие неоднозначные истории плохо влияют на репутацию, считают многие. Но «Спартаку» не привыкать.

Прощание с бывшими вообще какая-то непроработанная травма в клубе. В 2018 году красно-белые сопроводили пост о прекращении сотрудничества с Массимо Каррерой — то есть тренера, который привёл команду к чемпионству спустя 16 лет, — фотографией стадиона «Открытие Арена».

Ларссон не ангел

Но нужно признаться. В случае с Ларссоном очень легко понять, с чем может быть связана обида клуба. Выше мы отметили, что с момента отъезда из России игрок дал немало интервью. Это действительно так. Более того, во всех этих публичных выступлениях швед не лучшим образом отзывался о России и открытым текстом говорил, что не желает возвращаться обратно.

Нужно принимать все так, как есть. Согласно моему контракту, 1 июля я вернусь в Россию. Надеюсь, [возвращаться] не придется. Посмотрим. С контрактом сложная ситуация, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится, — сказал футболист.

Естественно, когда Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в односторонне порядке, реакция футболиста была положительной.

Для меня это положительное решение, учитывая, что у меня остался всего один год по контракту со «Спартаком». Таким образом, мне не придется возвращаться в Россию, — сказал футболист.

Фото: vk.com/fcsm_official Джордан Ларссон

Теперь три года без подарков

На такой неприятной ноте разошлись «Спартак» и Ларссон. А ведь поначалу красно-белые связывали большие надежды с сыном известного футболиста. Особенно в него верила жена владельца «Спартака» Зарема Салихова. Именно она была инициатором этого трансфера.

Ларссона мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком «Спартак» в целом никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». <...> Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки, — заявила Салихова.

0 голов, 0 голевых передач, 7 интервью — так Ларссон в итоге заиграл или нет?