Создана Лига Содружества по футболу для команд ЛДНР, Абхазии и Южной Осетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины примут участие в Лиге Содружества. Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале. Кроме того, он заявил, что клубы Крыма примут в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.

Принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и Севастополя, – сообщил Конов.

Ранее любительский футбольный клуб «Амкал», состоящий из блогеров, выиграл у профессиональной команды «Зоркий» (Красногорск) в 1/256 финала Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась любительская команда — 8:7.

Это — первый случай в истории российского футбола, когда в профессиональном турнире — Кубке России, играют любительские команды. «Амкал» — не единственный такой клуб, также принимает участие команда 2DROTS. Оба коллектива выступают в Медиалиге.

4 августа бывший футболист сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая тоже будет выступать в Медиалиге.