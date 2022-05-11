Советский футболист Мирзоян: футбол должен изолироваться от политики Советский футболист Мирзоян: США бомбили Ирак, но спортсменов не наказывали

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский футболист, экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал NEWS.ru решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Он назвал этот шаг несправедливым и выразил надежду, что это недоразумение в скором времени будет исправлено.

Изолировать футбол нельзя, футбол, наоборот, должен изолироваться от политики, а тут смешали. А ведь мы не нарушили ни один пункт устава УЕФА. Но решение всё равно было ожидаемо. Нас давно уже начали отстранять от спорта, это не вчера началось, были уже Олимпиады без флага и гимна, мы это помним. Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась. Нас хотят изолировать от всего. Будем надеяться, что это ненадолго и это недоразумение всё же будет исправлено. Потому что когда Америка бомбила Югославию и Ирак, то их никто не отстранял. Ни один американский спортсмен не был ущемлён. Футбол к этому отношения не имеет, — сказал Мирзоян.

Он добавил, что в сложившейся ситуации нужно не останавливаться в развитии, а наоборот — продолжать работать, чтобы к возвращению на международную арену быть сильнее, чем сейчас. Он также считает, что нужно продолжать отстаивать права в международных судах.

Наши футболисты должны себя проявлять, они не должны терять мотивацию. Надо работать и функционерам, есть большое поле для деятельности, можно реформировать чемпионат, делать его более привлекательным, более плотным. Дисквалификация не будет длиться вечно, она закончится, и нам к этому моменту нужно быть сильнее, чем сейчас. Надо продолжать проводить матчи сборной России на самом высоком уровне. Пусть и товарищеские, — считает Мирзоян.

2 мая УЕФА принял решение продлить отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований на сезон-2022/23. Таким образом, клубы не сыграют в еврокубках, а сборная — в Лиге наций.

В начале марте УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.