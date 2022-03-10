«Сердце сжимается»: президент УЕФА не хотел применять санкции к России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил своё отношение к санкциям, наложенным на российские футбольные клубы и сборные. По словам чиновника, наказание по отношению к спортсменам не является справедливым, сообщает Corriere della Sera.

Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира, — заявил Чеферин.

Также он добавил, что на помощь украинским беженцем УЕФА выделил около одного миллиона евро.

Ранее сообщалось, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров в ускоренном порядке.