https://static.news.ru/photo/af33f2c4-f17e-11e9-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Документацию футбольного клуба «Енисей» (Красноярск) изучают сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. Силовики пришли в офис спортивной организации.

Сотрудники ФСБ пришли в офис клуба и изучают финансовую документацию, связанную с действиями предыдущего руководства, — пишет РИА Новости.

ФК «Енисей» выступает в ФНЛ (второй по рангу дивизион чемпионата России по футболу) и занимает 17-е место из 20.

В начале февраля 2020 года клуб уволил спортивного директора Дениса Петровского после служебной проверки, которая подтвердила факт передачи клубных аккаунтов в социальных сетях посторонним лицам.

В сообщении отмечается, что Санников и Меркис создавали фейковые и оскорбительные новости, которые вводили всех болельщиков красноярского коллектива в заблуждение.

Ранее клуб покинул главный тренер Юрий Газзаев, который руководил командой с августа 2019 года, писал NEWS.ru.