Документацию футбольного клуба «Енисей» (Красноярск) изучают сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. Силовики пришли в офис спортивной организации.
Сотрудники ФСБ пришли в офис клуба и изучают финансовую документацию, связанную с действиями предыдущего руководства, —
пишетРИА Новости.
ФК «Енисей» выступает в ФНЛ (второй по рангу дивизион чемпионата России по футболу) и занимает 17-е место из 20.
В начале февраля 2020 года клуб уволил спортивного директора Дениса Петровского после служебной проверки, которая подтвердила факт передачи клубных аккаунтов в социальных сетях посторонним лицам.
В сообщении отмечается, что Санников и Меркис создавали фейковые и оскорбительные новости, которые вводили всех болельщиков красноярского коллектива в заблуждение.
Ранее клуб покинул главный тренер Юрий Газзаев, который руководил командой с августа 2019 года, писал NEWS.ru.
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