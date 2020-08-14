«Сочи» и «Химки» сыграли вничью во втором туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/56483eac-de5b-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfcsochi

В матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграл вничью с подмосковными «Химками».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Гости открыли счёт на 24-й минуте, с передачи Брайна Идову забил Александр Трошечкин. Хозяева отыгрались во втором тайме. На 63-й минуте эквадорский легионер Кристиан Нобоа замкнул прострел Кирилла Заики.

В первом туре «Химки» на своём поле уступили московскому ЦСКА 0:2. «Сочи» играл в Москве со «Спартаком» и ушёл от поражения, отыграв отставание в два мяча — итоговый счёт 2:2. Матч запомнился судейским скандалом. Команда из Краснодарского края забила оба гола с пенальти, которые многие болельщики и эксперты посчитали назначенными несправедливо.

В другом матче второго тура «Арсенал» уступил на своём поле «Уфе» 2:3, передавал NEWS.ru.