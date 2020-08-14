Тульский «Арсенал» уступил «Уфе» в матче второго тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/2a20a672-de54-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcarsenaltula/vk.com

Тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Уфе» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Так, счёт был открыт «оружейниками» на 26-й минуте — Евгений Луценко после навеса Кингза Кангвы головой направил мяч в дальний угол. В конце первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счёт, забив головой с передачи Йонуца Неделчару.

«Уфа» вышла вперёд на 54-й минуте стараниями Артёма Голубева. Уже через 10 минут третий гол «Уфы» забил Ловро Бизяк, реализовав пенальти. Однако чуть позже Кингз решился на дальний удар и отправил мяч в правую девятку, сократив отставание до минимума.

Примечательно, что замбийский футболист на 85-минуте получил вторую жёлтую карточку за опасный подкат и покинул поле. Спустя 8 минут удалили и его брата — Эванса Кангва.

В первом туре «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В свою очередь «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» со счётом 0:3.

За прошедший сезон «Арсенал» набрал 38 очков в 30 турах и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с аналогичным показателем финишировала строчкой ниже.

Ранее NEWS.ru писал, что лондонский ФК «Арсенал» подписал контракт с бразильским полузащитником Виллианом, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Заключённый контракт рассчитан на три года. 32-летний футболист перешёл в клуб на правах свободного агента, выбрав 12-й номер.