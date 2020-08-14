Лондонский «Арсенал» заключил контракт с экс-футболистом «Анжи» Виллианом

https://static.news.ru/photo/fc6bb46a-de26-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/willianborges88

Лондонский ФК «Арсенал» подписал контракт с бразильским полузащитником Виллианом, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Заключённый контракт рассчитан на три года. 32-летний футболист перешёл в клуб на правах свободного агента, выбрав 12-й номер.

По словам главного тренера «Арсенала» Микеля Артета, Виллиан является универсальным игроком, «он может сыграть на трёх или четырёх разных позициях на поле».

Известно, что Виллиан покинул лондонский «Челси», за который выступал с 2013 года. У футболиста истёк срок действия контракта. В составе клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Англии, по разу — Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы. В целом он принял участие в 339 матчах, забил 63 гола и сделал 62 результативные передачи.

С февраля по август 2013 года Виллиан выступал за «Анжи» — он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешёл до конца сезона-2020/21 в «Химки» на правах аренды.

Ломовицкий окончил школу московского «Спартака», после чего дебютировал в главной команде «красно-белых». Последние два сезона он играл за «Спартак-2» и тульский «Арсенал».