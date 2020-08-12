«Химки» арендовали полузащитника «Спартака» Ломовицкого

https://static.news.ru/photo/5fde70fe-dc7f-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Александр Ломовицкий Фото: Светлана Бекетова/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешёл до конца сезона 2020/21 в «Химки» на правах аренды.

Добро пожаловать в «Химки», Александр! — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Ломовицкий окончил школу московского «Спартака», после чего дебютировал в главной команде красно-белых. Последние два сезона он играл за «Спартак-2» и тульский «Арсенал». В составе последнего он на правах аренды провёл 24 матча и забил два гола, один из которых с пенальти.

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