Футбол

ФК «Сочи» подписал контракт с ушедшим из «Динамо» Жоаозиньо

17:48, 11 августа 2020
Жоаозиньо Жоаозиньо Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» заключил контракт с бразильским полузащитником Жоаозиньо.

По данным пресс-службы клуба, футболист будет играть за команду под 22-м номером.

На протяжении двух последних сезонов 31-летний полузащитник выступал за «Динамо», которое покинул после окончания контракта. За московский клуб Жоаозиньо провёл 50 матчей, отличился 6 голами и отдал 11 голевых передач. До этого он восемь сезонов играл за «Краснодар».

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перейдёт в московский «Локомотив». Трансфер обойдётся «железнодорожникам» в € 5,5 млн. Ранее называлась сумма в €7 млн. 24-летний гвинейский футболист подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях