ФК «Сочи» подписал контракт с ушедшим из «Динамо» Жоаозиньо

На протяжении двух последних сезонов 31-летний полузащитник выступал за «Динамо», которое покинул после окончания контракта. За московский клуб Жоаозиньо провёл 50 матчей, отличился 6 голами и отдал 11 голевых передач. До этого он восемь сезонов играл за «Краснодар».
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перейдёт в московский «Локомотив». Трансфер обойдётся «железнодорожникам» в € 5,5 млн. Ранее называлась сумма в €7 млн. 24-летний гвинейский футболист подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.