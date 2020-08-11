ФК «Сочи» подписал контракт с ушедшим из «Динамо» Жоаозиньо

https://static.news.ru/photo/5723b642-dbe2-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Жоаозиньо Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» заключил контракт с бразильским полузащитником Жоаозиньо.

По данным пресс-службы клуба, футболист будет играть за команду под 22-м номером.

На протяжении двух последних сезонов 31-летний полузащитник выступал за «Динамо», которое покинул после окончания контракта. За московский клуб Жоаозиньо провёл 50 матчей, отличился 6 голами и отдал 11 голевых передач. До этого он восемь сезонов играл за «Краснодар».

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перейдёт в московский «Локомотив». Трансфер обойдётся «железнодорожникам» в € 5,5 млн. Ранее называлась сумма в €7 млн. 24-летний гвинейский футболист подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.