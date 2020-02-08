Нападающий Фёдор Смолов, выступающий за футбольный клуб «Сельта», рассказал о различиях между Российской премьер-лигой (РПЛ) и чемпионатом Испании.
В Испании команды больше акцентируют внимание на атаке. Перестроение игроков происходит молниеносно. В России на это требуется больше времени. Испанский футбол более интенсивный и зрелищный, — цитирует Смолова пресс-служба «Сельты».
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.
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