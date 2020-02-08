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Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер».

В составе «Спартака» мячи забили Роман Зобнин (7-я минута), Александр Соболев (48) и Эсекьель Понсе (70). Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре. Заключительный матч...