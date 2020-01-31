https://static.news.ru/photo/251dfb6a-4413-11ea-98c9-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте».

Нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жёсткая позиция. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму, — цитирует Мещерякова Sport24.

Он подчеркнул, что решение об аренде было принято в интересах игрока и сборной, а также опроверг слухи о том, что трансфер состоялся из-за разногласий Смолова с главным тренером Юрием Сёминым.

Как писал NEWS.ru, бывший игрок «Динамо» и «Ливерпуля» Андрей Воронин заявил, что Смолову стоило перебраться в Европу, а не менять «Краснодар» на «Локомотив».