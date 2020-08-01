СМИ: «Спартак» не отдадут болельщикам в 2023 году

https://static.news.ru/photo/e8f05690-d3d4-11ea-a05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Спартак-2023», ранее анонсированный совладельцем и президентом московского футбольного клуба Леонидом Федуном, заморожен.

Об этом стало известно Sport24. По данным портала, руководство «красно-белых» в настоящее время не предпринимает никаких действий по передаче полномочий по управлению командой болельщикам.

В июне 2019 года Федун заявил, что контрольный пакет акций «Спартака» передадут в некоммерческую организацию болельщиков. Приоритет планировалось отдать держателям сезонных абонементов. Согласно этой инициативе, члены организации сами бы назначили президента клуба и определяли бы всю его дальнейшую политику, включая трансферы игроков и выбор дизайна игровой формы. Федун уверял, что сам станет простым болельщиком и не будет влиять на решения нового руководства.

Как писал NEWS.ru, в собственность организации болельщиков также планировалось отдать инфраструктуру клуба и стадион «Открытие Арена».