Слуцкий жёстко потроллил Дзюбу, вспомнив интим-видео с участием нападающего

https://static.news.ru/photo/c72d6dc8-b93d-11eb-b4eb-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий, Иван Ургант Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» посмеялся над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Эфир был посвящён 50-летнему юбилею специалиста, который не удержался и припомнил своему нападающему интим-видео с его участием. Спортсмен пока не прокомментировал троллинг со стороны своего наставника.

Тренер отмечал юбилей в столичном клубе Soho, куда пригласил форварда. Слуцкий рассказал, что во время торжества был жёсткий юмор и стендап и он «прожарил почти всех», кто находился в зале. Это коснулось и лучшего бомбардира прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

Держи руки над столом, Артём, — сказал Слуцкий.

Интим-видео с участием Дзюбы появилось в Сети осенью прошлого года. Позже сообщалось, что у футболиста вымогали крупную сумму денег, чтобы видео не появилось в свободном доступе. Однако футболист отказался платить шантажистам.

Нападающего на время отстранили от участия в играх сборной, а также футболист лишился капитанской повязки в «Зените».

Ранее Дзюба рассказал, как отреагировала семья на появившееся в Сети интим-видео с его участием. Мать спортсмена с иронией отнеслась к произошедшему. Он подчеркнул, что обрушившиеся переживания не повлияли на решение продолжить спортивную карьеру.